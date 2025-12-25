«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз на матч КХЛ

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.80.

«Салават Юлаев» продолжает обходиться без Ремпала (семейные обстоятельства), а также без травмированных Алалыкина и Кузьмина. Это сразу бьёт по вариативности в атаке и по большинству. В первом матче серии с «Амуром» их в заявке не было. Уфимцы тяжело разворачивали организованную оборону.

У «Амура» же всё довольно понятно и прагматично. Тренер Андриевский за короткое время добавил команде дисциплины, а лидеры сделали разницу в правильные моменты. И в такой серии из двух матчей на выезде хабаровчанам даже проще: можно терпеть, ждать ошибок и ловить свои шансы. После одной победы торопиться точно некуда.

Ждём, что ответная игра получится ещё более осторожной. «Салават Юлаев» постарается убрать лишний риск и не доводить до ситуаций, в которых будут решать исход спецбригады соперника. А «Амур» после победы точно не станет раскрываться. В таком сценарии логичнее всего выглядит тотал меньше 5 шайб.