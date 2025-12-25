Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз на матч КХЛ
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.80.

Материалы по теме
«Барыс» — «Автомобилист». Заварухин заберёт своё
«Барыс» — «Автомобилист». Заварухин заберёт своё

«Салават Юлаев» продолжает обходиться без Ремпала (семейные обстоятельства), а также без травмированных Алалыкина и Кузьмина. Это сразу бьёт по вариативности в атаке и по большинству. В первом матче серии с «Амуром» их в заявке не было. Уфимцы тяжело разворачивали организованную оборону.

У «Амура» же всё довольно понятно и прагматично. Тренер Андриевский за короткое время добавил команде дисциплины, а лидеры сделали разницу в правильные моменты. И в такой серии из двух матчей на выезде хабаровчанам даже проще: можно терпеть, ждать ошибок и ловить свои шансы. После одной победы торопиться точно некуда.

Ждём, что ответная игра получится ещё более осторожной. «Салават Юлаев» постарается убрать лишний риск и не доводить до ситуаций, в которых будут решать исход спецбригады соперника. А «Амур» после победы точно не станет раскрываться. В таком сценарии логичнее всего выглядит тотал меньше 5 шайб.

Материалы по теме
«Салават Юлаев» — «Амур». Слишком скучно для реванша
«Салават Юлаев» — «Амур». Слишком скучно для реванша
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android