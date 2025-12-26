«Арсенал» — «Брайтон»: прогноз на матч 27 декабря

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Брайтон» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют — нет за 1.87.

«Брайтон» при Фабиане Хюрцелере по-прежнему пытается играть смело, но декабрь выдаётся вязким. В прошлом туре — 0:0 с «Сандерлендом», а до того 0:2 с «Ливерпулем». И это как раз история про проблемы с последним решением. Команда много двигается, но остроты в штрафной и стабильной реализации иногда не хватает.

Перед выездом в Лондон есть и хорошие новости: Хюрцелер рассчитывает вернуть в обойму Уэлбека и ван Хекке, Данк и Гомес возвращаются после дисквалификаций, а состояние Виффера оценивают оптимистично. То есть «чайки» приедут не в самом разобранном состоянии. Хотя соперник такой, что даже плюс два-три игрока не меняют базовую сложность задачи.

Это похоже на матч, где «Арсенал» будет долго душить позиционным давлением и стандартами, а «Брайтон» — искать редкие окна через быстрый выход из-под прессинга. Но чтобы забить на «Эмирейтс», гостям придётся выдать почти идеальные 90 минут без потерь мяча в опасных зонах. А это как раз то, за что лондонцы чаще всего наказывают.

При такой логике ставить на исход скучновато, а вот рынок «обе забьют» выглядит интереснее. «Арсенал» системно мало пропускает, «Брайтон» недавно откатал 0:0 и всё ещё ищет стабильность впереди. Поэтому берём вариант, где голы будут только от хозяев или их вообще не будет.