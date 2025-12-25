Скидки
«Лада» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Лада» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Трактор
Челябинск
«В Тольятти гости едут с хорошим настроением. После серии громких поражений «Трактор» наконец-то выиграл матч регулярного чемпионата в декабре – во вторник в Астане. Этот успех важен не только с точки зрения борьбы за путёвку в плей-офф, но и как показатель способов, которые могут помочь команде Корешкова выбраться из кризиса. Оказалось, что, если вратарь не пускает лёгких шайб (Мыльников против «Барыса» сыграл «на ноль»), а полевые не заигрываются и не допускают ошибок – можно спокойно добиваться нужного результата.

Два очка «Трактор» должен взять и в матче с «Ладой». У подопечных Десяткова в последнее время проблемы и с дисциплиной, и с эффективностью игры в атаке. Против соперников с высоким уровнем мастерства волжане многовато удаляются. Поскольку челябинцы упростили игру, высокой результативности от встречи не ждём (максимум пять шайб на двоих), но побеждать гости должны уверенно», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

