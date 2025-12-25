«Локомотив» — «Динамо» Москва: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Ярославле

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва.

Ставка: ничья за 4.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«После паузы у «Динамо» разница шайб 5:11, но при этом поровну побед и поражений. Вот и «Локомотиву» гости могут доставить много проблем, особенно со свободой действий в атаке. Ещё при Кудашове бело-голубые достаточно эффективно противостояли ярославцам в регулярке. При Козлове акцент на оборону стал ещё строже. А так, как в Минске, динамовцы вряд ли развалятся.

Прежде всего потому, что «Локомотив» сейчас по игре далеко не так хорош, как команда Квартальнова. У чемпионов нет ни одной уверенной победы после паузы, даже аутсайдеров из Владивостока подопечные Боба Хартли обыграли еле-еле. Страшно представить, какой будет результативность нападения хозяев, – если вспомнить, что динамовцам недавно не забили ни ЦСКА, ни «Спартак». Брал бы тотал максимум в три шайбы и ничью в основное время. Либо минимальную победу хозяев – из-за того, что лидеры атаки москвичей хандрят ещё сильнее, чем ярославцы», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».