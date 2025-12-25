«Торпедо» — ЦСКА: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – ЦСКА.

Ставка: победа «Торпедо» за 2.55.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чтобы поднять своим болельщикам настроение перед Новым годом, ЦСКА пора бы уверенно и красиво победить. Но сделать это в Нижнем Новгороде точно не получится. По дисциплине и эффективности игры в обороне «Торпедо» как минимум не хуже команды Никитина. А в атаке и вовсе играет намного лучше – если вспомнить, что у красно-синих два гола в последних трёх матчах.

Нижегородцы в этой регулярке уже выиграли у армейцев две встречи из трёх. К этой игре подходят в оптимальных условиях. Лёгкий календарь последних полутора недель, эффективная разминка во вторник на сочинцах, домашний лёд. Конечно, ЦСКА сможет подсушить игру и пять, как недавно в Москве от того же «Торпедо», точно не пропустит. Соперники вдвоём вряд ли забьют друг другу больше пяти. Но при этом хозяева должны побеждать с разницей в две-три шайбы. Просто за счёт более цельной и поставленной игры нападения», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».