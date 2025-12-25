«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 25 декабря

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.89.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«У «Салавата Юлаева» всего одна победа в пяти последних матчах — удручающий отрезок для команды Виктора Козлова. В какой-то момент уфимцы начали выправлять ситуацию, но после вынужденного отъезда Шелдона Ремпала на родину всё стало заметно хуже. Сейчас «Салавату» необходимо срочно включаться и начинать набирать очки, иначе сезон может уйти в совсем неприятное русло.

Тем более что это уже вторая за три дня очная встреча с прямым конкурентом за место в заветной восьмёрке. До зоны плей-офф «Салавату» всего один балл, к тому же есть матч в запасе относительно «Барыса». С точки зрения турнирной математики ситуация ещё полностью рабочая, но времени на раскачку больше нет.

В первой игре между Хабаровском и Уфой многое, казалось, было предрешено уже в первом периоде. «Салават Юлаев» повёл в две шайбы, однако во втором отрезке упустил преимущество, а в третьем окончательно проиграл матч. «Амур» же в последних пяти встречах уступил всего дважды, и одно из этих поражений пришлось на овертайм.

Хабаровчане сейчас выглядят очень цельной и сбалансированной командой, сумевшей избавиться от лишнего балласта. «Амур» умеет переламывать ход матчей, находить внутренние резервы и навязывать борьбу даже более статусным соперникам. Это крепкий, неприятный оппонент, способный наказать за любую потерю концентрации.

Но именно в этой встрече я жду максимально решительного «Салавата Юлаева». Отступать уже некуда. После болезненного поражения команда обязана реагировать, и часто именно такие ситуации становятся точкой эмоционального разворота. Уфа способна показать куда более качественный хоккей, чем в предыдущем матче, особенно на фоне турнирного давления.

Повторить достижение вторника «Амуру» будет крайне сложно. Слишком многое сейчас играет за хозяев — и мотивация, и положение в таблице, и необходимость срочно переламывать негативный отрезок», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».