«Лада» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Тольятти

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 4.5 за 2.20.

«После паузы команды вернулись в разном настроении. «Лада» дома всё ещё ищет стабильность, а «Трактор» в прошлом матче, похоже, наконец-то нашёл нужную точку опоры.

Тольяттинцы выдали тяжёлый и при этом довольно противоречивый отрезок. После паузы последовали поражения от ЦСКА и «Северстали», зато удалось взять важную выездную победу в Петербурге над «Шанхаем» — 4:2, что хотя бы частично выровняло эмоциональный фон. Однако затем случился болезненный выезд в Минск, где «Динамо» забросило семь шайб.

В сумме на этом отрезке «Лада» по-прежнему много пропускает и часто проигрывает, что называется, по делу. Не хватает ни глубины состава, ни стабильности в обороне. Команда старается играть активно и не закрываться, но при нынешнем уровне ошибок такая смелость слишком часто оборачивается голами в свои ворота, а не в чужие.

У челябинцев до недавнего времени всё выглядело мрачно: затяжная серия поражений до паузы и после неё, проблемы с вратарской линией после отъезда Криса Дриджера, регулярные провалы в своей зоне. Но матч в Астане стал важной точкой разворота.

Победа 2:0 во встрече с «Барысом», первый «сухой» матч Сергея Мыльникова в сезоне и вообще первый «ноль» «Трактора» с 26 ноября — это не просто два очка, а чёткий сигнал, что команда способна собраться и сыграть аккуратнее у своих ворот. Плюс это первая победа Евгения Корешкова в статусе главного тренера, а такие вещи всегда добавляют уверенности и тренеру, и раздевалке, и веры в новую систему.

По сезону «Трактор», несмотря на большое количество пропущенных шайб, всё равно выглядит командой с более высоким потолком, чем «Лада». Больше мастерства в атаке, более интересные сочетания и потенциал для прогресса на фоне свежих изменений в штабе и составе.

«Лада» дома вряд ли будет закрываться, особенно с учётом необходимости реабилитироваться перед своими болельщиками. Скорее всего, тольяттинцы сыграют смело, будут активно подключать защитников и давить за счёт эмоций и поддержки трибун.

И это как раз тот сценарий, который может быть удобен для «Трактора». У челябинцев хватает мастеровитых исполнителей, чтобы наказывать соперника за свободное пространство и ошибки в своей зоне.

При этом совсем не факт, что гости снова сыграют «на ноль». Матч в Астане показал, что «Трактор» способен выстраиваться от обороны, однако в целом по сезону команда скорее про атакующий хоккей, чем про закрытый. Поэтому логично ждать не только перевеса гостей, но и достаточно результативной игры.

Я здесь вижу преимущество более квалифицированной команды, которая только что получила важный психологический заряд от победы и сухого матча», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».