«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз Владимира Гучека на встречу КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва.

Ставка: ТМ 5 за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Если бы не матч с минскими одноклубниками, то «Динамо» подходило бы к этой встрече в статусе вполне равного соперника ярославскому «Локомотиву». Однако в Минске случился разгром и полный разнос москвичей, которые до этого достаточно уверенно шли по календарю регулярного чемпионата. Сейчас бело-голубым важно перевести дух, забыть предыдущую неудачу и правильно настроиться на следующий матч. Тем более что соперник максимально тяжёлый, а «Локомотив» по-прежнему остаётся одним из главных фаворитов сезона в КХЛ.

«Динамо» умеет подстраиваться под Ярославль. Команда способна играть практически без бросков, терпеть и при этом добиваться результата — такие примеры из недавнего прошлого уже были. Но есть и другая сторона: «Локомотив» начинает напоминать себя прошлогоднего. Ярославцы за последние шесть встреч уступили лишь один раз — тогда не удалось забросить «Авангарду». При этом, в отличие от «Динамо», в игре с московскими армейцами хозяева сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Я не жду здесь большого количества голов. Обе встречи в Москве получились насыщенными борьбой и качественными исполнителями, но не заброшенными шайбами. Матч месячной давности и вовсе завершился со счётом 1:0. Футбола в Ярославле не ожидается, однако и хоккей в этот вечер, скорее всего, будет максимально скупым на результативные действия.

Плюс важный психологический момент: после семи пропущенных шайб в Минске «Динамо» просто обязано сыграть строже и аккуратнее у своих ворот, сделать акцент на оборону и минимизировать риск», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».