«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.36.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом сезоне «Торпедо» и ЦСКА уже успели выстроить небольшую личную историю. 17 октября в Нижнем Новгороде армейцы одержали сухую выездную победу — 1:0. 6 ноября в Москве уже «Торпедо» взяло верх — 2:1, а 3 декабря снова в столице нижегородцы вытащили матч 5:4 в серии буллитов. Все три встречи получились максимально упорными: ни разу разница не превышала одной шайбы, и формально именно «Торпедо» ведёт по победам в текущем сезоне.

Команда Алексея Исакова проводит декабрь очень достойно. Единственное поражение пришлось на 1-е число, после чего нижегородцы оформили серию из четырех побед подряд. Однако важен контекст календаря: три матча были сыграны в начале месяца, затем последовала длинная пауза до 16-го числа и еще один серьёзный перерыв до 23-го.

С одной стороны, результат есть и уверенность от побед никуда не делась. С другой — игровой ритм получается рваным. «Торпедо» проводит мало матчей, и возникает вопрос, насколько просто будет держать нужный тонус и интенсивность, особенно против соперника, который объективно злой и мотивированный.

У армейцев всё выглядит куда тревожнее, если смотреть на цифры. Три поражения подряд, всего два заброшенных гола за три матча. Команда по-прежнему играет в узнаваемый хоккей Никитина: строгая структура, плотная средняя зона, минимум лишних рисков. Но в атаке — очевидный недобор.

Спронг по-прежнему вне игры, вокруг его будущего больше разговоров, чем конкретики. Бучельников травмирован. В результате основная нагрузка ложится на тройку Полтапов – Соркин – Абрамов, которая действительно тянет, но этого явно недостаточно. Остальные звенья пока не дотягивают до нужного уровня эффективности, и проблемы с реализацией это наглядно подтверждают.

При этом ЦСКА не разваливается. Команда мало пропускает, держит структуру и контроль, но банально не дожимает соперников в атаке.

На бумаге логичнее смотреть в сторону «Торпедо»: серия побед, хороший декабрь, положительный баланс очных встреч. Но именно здесь, на мой взгляд, ЦСКА способен вскрыть свой атакующий потолок.

Во-первых, армейцам жизненно важно снять напряжение после серии неудач. Во-вторых, они уже понимают, как играть против «Торпедо»: три предыдущих матча показали, что разницы в классе нет, а исход решают детали. В-третьих, рваный график нижегородцев может сыграть свою роль — где-то не хватит свежести в принятии решений, где-то даст сбой концентрация, и именно на таких эпизодах ЦСКА умеет наказывать.

Это не история про явного фаворита, а осознанный риск. Я здесь верю в то, что армейцы наконец добавят в атаке и сумеют прервать серию поражений именно в Нижнем Новгороде», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

