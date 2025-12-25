«Салават Юлаев» — «Амур»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ 25 декабря

25 декабря в Уфе на льду «Уфа-Арены» встретятся «Салават Юлаев» и хабаровский «Амур». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, в то время как победа «Амура» оценивается в 3.65. Ничья и овертайм идут за 4.10.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

У этой пары редкий для КХЛ сюжет: второй матч подряд на одной и той же арене. Во вторник «Салават Юлаев» бодро начал, повёл 2:0 уже в первом периоде, но в итоге упустил игру — 2:4. Решающий рывок «Амура» пришёлся на концовку: Лихачёв забил победную шайбу в формате «четыре на три», а Гальченюк добил интригу голом в пустые.

Для уфимцев это поражение особенно неприятно, потому что очки сейчас нужны как никогда. Команда идёт рядом с зоной плей-офф и не имеет запаса.

У «Амура» же всё довольно понятно и прагматично. Тренер Андриевский за короткое время добавил команде дисциплины, а лидеры сделали разницу в правильные моменты. И в такой серии из двух матчей на выезде хабаровчанам даже проще: можно терпеть, ждать ошибок и ловить свои шансы.