«Торпедо» — ЦСКА: ставки и коэффициенты на встречу КХЛ 25 декабря

Комментарии

25 декабря в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный» встретятся «Торпедо» и ЦСКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1-й период
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов – 09:35 (5x5)    

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, в то время как победа ЦСКА оценивается в 3.00. Ничья и овертайм идут за 3.90.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.08. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Нижегородцы завершают домашний «двойник»: во вторник принимали «Сочи», теперь настанет черёд ЦСКА. «Торпедо» просело во второй половине ноября, выдав отрезок с четырьмя поражениями в пяти матчах.

«Торпедо» — ЦСКА. Машина Никитина возвращается
