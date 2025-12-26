Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч в Беларуси

«Динамо» Минск — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч в Беларуси
Комментарии

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА.

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.53.

Материалы по теме
«Динамо» Минск — СКА. Квартальнов и Ларионов сделают это снова
«Динамо» Минск — СКА. Квартальнов и Ларионов сделают это снова

«Минчане отстают от первого «Локомотива» всего на одно очко (53), при этом имеют сразу четыре матча в запасе. «Динамо» выделяется высокой результативностью — 133:73 по шайбам. Накануне команда устроила настоящий разнос московским одноклубникам — 7:1: минимум по две шайбы в каждом периоде, гол в большинстве и подавляющее преимущество по броскам — 39:19. Минчане меньше теряли шайбу и заметно лучше контролировали игру.

Минчане сейчас в топе КХЛ по многим показателям, включая количество домашних побед. Команда на отличном ходу, уверена в себе и выглядит значительно стабильнее соперника. Фактор своего льда и текущая форма дают заметное преимущество хозяевам», — цитирует Миронову Stavka.tv.

Материалы по теме
«Арсенал» Артеты — машина! Но Пеп не дремлет. Кто станет чемпионом АПЛ?
«Арсенал» Артеты — машина! Но Пеп не дремлет. Кто станет чемпионом АПЛ?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android