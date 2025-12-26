«Динамо» Минск — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч в Беларуси

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА.

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.53.

«Минчане отстают от первого «Локомотива» всего на одно очко (53), при этом имеют сразу четыре матча в запасе. «Динамо» выделяется высокой результативностью — 133:73 по шайбам. Накануне команда устроила настоящий разнос московским одноклубникам — 7:1: минимум по две шайбы в каждом периоде, гол в большинстве и подавляющее преимущество по броскам — 39:19. Минчане меньше теряли шайбу и заметно лучше контролировали игру.

Минчане сейчас в топе КХЛ по многим показателям, включая количество домашних побед. Команда на отличном ходу, уверена в себе и выглядит значительно стабильнее соперника. Фактор своего льда и текущая форма дают заметное преимущество хозяевам», — цитирует Миронову Stavka.tv.