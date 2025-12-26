«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз Александра Елагина

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».

Ставка: «Ньюкасл» победит за 2.70.

«Выезд на «Олд Траффорд» вызывает у болельщиков «Ньюкасла» тревогу. В нынешнем сезоне команда крайне слабо выступает на выезде: в 11 матчах во всех турнирах за пределами «Сент-Джеймс Парк» всего две победы — над «Юнион Сент-Жиллуа» (4:0) в Лиге чемпионов и над «Эвертоном» (4:1) в АПЛ. При этом было четыре ничьих (три из них — 0:0) и пять поражений, включая недавнее поражение от «Сандерленда» 0:1 в дерби.

Но у болельщиков «Ньюкасла» есть и весомый контраргумент. При Эдди Хау команда провела против «Манчестер Юнайтед» девять матчей с декабря 2021 года (семь в АПЛ и два в Кубке лиги) и проиграла лишь дважды. На «Олд Траффорд» в рамках АПЛ — четыре игры: две победы, одна ничья и одно поражение, включая гостевую победу в прошлом сезоне.

С учётом проблем «Юнайтед» с составом, нестабильности хозяев и исторически удачных матчей «Ньюкасла» с этим соперником при Эдди Хау, рискованный выбор в пользу гостей выглядит оправданным», — цитирует Елагина Stavka.tv.