«Бёрнли» — «Эвертон»: определён фаворит матча АПЛ

Комментарии

27 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Бёрнли» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Эвертона» предлагается с коэффициентом 1.98, что равно приблизительно 51% вероятности.

Победа «Бёрнли» оценивается коэффициентом 4.05. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

