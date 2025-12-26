Скидки
Названы шансы «Манчестер Сити» победить «Ноттингем Форест»

Названы шансы «Манчестер Сити» победить «Ноттингем Форест»
27 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.64, что равно приблизительно 60% вероятности.

Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 5.48. Ничейный исход можно найти в линии за 4.47.

При этом аналитики уверены в результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с 1.71.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

