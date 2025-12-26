«Бёрнли» — «Эвертон»: прогноз на матч АПЛ

Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Эвертон» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова. Игра состоится 27 декабря.

Ставка: «Эвертон» победит за 1.98.

У «Бёрнли» в списке травмированных сразу несколько защитников — Байер, Робертс и Эстеве, плюс выбыл Амдуни. Это как раз те позиции, где аутсайдеру больнее всего. Ей-богу, главному тренеру хоть Человека-паука зови, чтобы тот все дыры паутиной залатал. А Скотт хоть и Паркер, но даже не Питер.

У «Эвертона» тоже не без потерь — Брэнтуэйт, Коулман и Дьюсбери-Холл в лазарете, то есть вариативности в обороне и центре становится меньше. Да только у Дэвида Мойеса структурный скелет обычно работает даже при ротации. Дисциплина, понятные роли и ставка на то, чтобы соперник первым начал нервничать, приносят результат.

Если смотреть на последние результаты, «ириски» не выглядят машиной, которая выносит всех подряд. Зато считаются командой, умеющей выигрывать подобные предстоящему матчу. Они уже совершали прагматичные выезды (вроде 1:0 с «Борнмутом») и в целом чаще держат тотал в нижней отметке, нежели устраивают перестрелку.

Очные встречи тоже подсказывают направление мысли: три предыдущих матча остались за «Эвертоном» — 3:0, 2:0 и 1:0. И главное — «Бёрнли» не забивал ни разу. Конечно, серии не вечны, однако именно сейчас может всё повториться. Поэтому логика проста: «Бёрнли» будет цепляться за темп и стандарты, но с текущими кадровыми пробелами в защите едва ли проведёт 90 минут без ошибки. «Эвертон» же умеет ждать и наказывать за потери концентрации.