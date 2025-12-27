«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Бориса Миронова

Известный тренер Борис Миронов дал прогноз на игру КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: «Трактор» победит + тотал меньше 5.5 голов за 5.40.

«В начале декабря уральцы в Казани уступили, теперь должны взять реванш. «Ак Барс» не играл неделю, а это всегда оборачивается проблемами в виде потери тонуса. Второй аргумент в пользу гостей – мотивированность. «Трактор» балансирует на грани зоны плей-офф, очки ему объективно нужнее. Казанцы вряд ли смогут противопоставить сопернику такое же желание и такую же заряженность.

Третья причина поставить на челябинцев – перемены, связанные с переводом Корешкова в главные тренеры. У «Трактора» теперь гораздо меньше глупых ошибок в обороне, почувствовал уверенность вратарь. Да и воспитательные меры в отношении легионеров скорее идут на пользу – глядя на то, как из основы вывели Ливо, начали сильнее стараться русские нападающие. Гостям вполне по силам перетерпеть «Ак Барс» в Казани. Победа «Трактора» с тоталом меньше пяти шайб», — цитирует Миронова «ВсеПроСпорт».