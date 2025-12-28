Осуществи хоккейную мечту вместе с OLIMPBET

Под Новый год время не только подводить итоги, но и давать обещания — искренние, смелые и по-настоящему значимые. В этом сезоне компания OLIMPBET решила придать этой традиции хоккейный характер и запустила новогодний спецпроект с говорящим названием — «Честное хоккейное, или зуб даю!».

Фото: Пресс-служба OLIMPBET

Суть проекта проста и одновременно азартна. Болельщикам предлагается выбрать любимый клуб КХЛ, определить для него спортивную цель — от выхода в плей-офф до победы в Кубке Гагарина — и дать собственное обещание на случай, если команда с задачей справится. Формат допускает максимум креатива: от символических жестов до радикальных решений вроде обещания побриться налысо. За данное обещание участник получает гарантированный фрибет от OLIMPBET, а также шанс побороться за по-настоящему уникальный суперприз.

Главное же — финал истории пишет сам болельщик. Каждый участник спецпроекта сможет выбрать награду мечты: попасть в раздевалку любимой команды, выполнить символическое первое вбрасывание, получить игровой свитер с автографами хоккеистов или реализовать другую хоккейную мечту. OLIMPBET выберет несколько счастливчиков, авторов самых классных обещаний, чьи мечты будут исполнены.

Проект «Честное хоккейное, или зуб даю!» превращает фанатскую веру в команду в настоящее приключение — с эмоциями, риском и шансом прикоснуться к большому хоккею. OLIMPBET в очередной раз доказывает: в Новый год хоккейные мечты действительно могут стать реальностью.

