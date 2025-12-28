Скидки
«Нефтехимик» — «Торпедо»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

«Нефтехимик» — «Торпедо»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ
Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Торпедо».

Ставка: ТБ 5 за 1.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«12 дней назад команды уже встречались в Нижнекамске. Хозяева не уступали по игре, но пострадали из-за плохой реализации, проиграв 2:5. Сегодня команда Гришина должна взять реванш. Она остаётся одним из самых креативных участников чемпионата, способным играть на равных с грандами вроде «Авангарда» и «Магнитки». Вот только хороший активный хоккей не всегда приносит «Нефтехимику» очки.

Поэтому торпедовцев надо побеждать обязательно. Тем более что у нижегородского клуба в последнее время наметились определённые проблемы и с физикой, и с дисциплиной. Забивать команда Исакова, конечно, не разучилась. Тотал больше пяти шайб – обязательная ставка на этот матч, результативность точно окажется высокой. А победа хозяев, скорее всего, окажется минимальной», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

