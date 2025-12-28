«Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Нижнекамске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Торпедо».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.00.

«В Нижнекамске встречаются две команды, которые совсем недавно провели тяжёлые и эмоциональные матчи. Нижнекамцы только что вытащили сложный выезд в Петербурге против «Шанхая». Вели 3:1, потом позволили хозяевам отыграться, но всё-таки дожали в овертайме 4:3. Это снова типичный «Нефтехимик» образца этого сезона: много игры в атаке, приличный объём бросков, но и периодические провалы без шайбы, когда комфортное преимущество превращается в нервную концовку. По сезону это уже устойчивая история: команда способна забрасывать по три-четыре шайбы, но и сопернику даёт слишком много. Дома, при своей арене и своих болельщиках, «Нефтехимик» вряд ли уйдёт в осторожный хоккей: темп, давление и попытка задавить соперника скоростью тут почти гарантированы.

Нижегородцы перед этим матчем как раз провели тяжёлую игру с ЦСКА в Москве. По ходу встречи уступали 0:2, потом вернулись в игру и сравняли счёт, но в овертайме всё-таки проиграли 2:3. Это история и про характер, и про то, сколько сил забирает такой матч. В целом «Торпедо» остаётся верным своему стилю: скорость, движение, активные защитники и желание играть в хоккей вперёд, а не выжидать. Команда часто идёт на риск при входе в зону ради того, чтобы создать лишний момент, и в большинстве случаев это приносит и свои голы, и пространство для соперника.

Две команды, которые комфортно чувствуют себя в темпе и не всегда идеальны в своей зоне, плюс свежие эмоциональные матчи — это почти готовый рецепт для результативной игры. «Нефтехимик» дома должен лезть вперёд и пользоваться энергией трибун, «Торпедо» по стилю с удовольствием поддержит открытый хоккей и постарается наказать хозяев за ошибки. Сценарии вроде 4:2, 4:3, 3:3 здесь выглядят вполне естественно. Лезть в исход, на мой вкус, не обязательно, а вот оттолкнуться от голов логичнее всего», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».