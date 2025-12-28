«Салават Юлаев» — «Северсталь»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Уфе

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» за 2.44.

Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Северсталь Череповец

«Салават Юлаев» любит своих болельщиков пугать и тут же радовать. То у команды Козлова ничего не получается и всё валится из рук прямо по ходу матча. А потом может пройти встреча, которая вернёт уфимским болельщикам надежду на неплохое продолжение сезона после провального старта. «Северсталь» играет по результатам не всегда стабильно, но рисунок хоккея у команды Андрея Козырева от этого не меняется. «Северсталь» каждый год нам способна открывать новые хоккейные таланты, ещё и параллельно воскрешая забытых игроков. Череповец смог дома обыграть ЦСКА и в овертайме одолеть «Сочи», сейчас у «Северстали» три победы в пяти последних играх, но одно из поражений было допущено как раз в противостоянии с «Салаватом Юлаевым».

Так вышло, что команды встречаются оба раза по ходу регулярного чемпионата в декабре. И во втором матче «Северсталь» точно захочет вернуть должок своему сопернику за обидное поражение в одну шайбу. «Салават Юлаев» ждёт Шелдона Ремпала, без него атакующий потенциал уфимцев сильно страдает, что отражается на итоговых результатах команды. Очень важно понять, сможет ли канадец принять участие в этой встрече.

В данной игре прогнозирую победу «Северстали», которая набрала неплохой ход, вернула уверенность в своих действиях в атакующей фазе и стала методично набирать очки. В Уфе будет тяжело, но не настолько, чтоб вторая команда Западной конференции уступила «Салавату», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».