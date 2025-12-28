«Салават Юлаев» — «Северсталь»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ 28 декабря

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» за 2.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«В прошлый четверг уфимцы выиграли в Череповце. Но потому, что сошлись несколько факторов – в первую очередь отличный матч вратаря Вязового и плохой тонус нападения «Северстали», не успевшего разогнаться после перерыва. Теперь команда Козырева набрала кондиции и должна взять реванш.

Вологодские металлурги в недавнем победном матче с ЦСКА (3:1) показали, что способны грамотно играть от обороны, а четыре шайбы в ворота «Сочи» — свидетельство того, что наладились дела в атаке. «Салават» засушить соперника не сможет, уфимские зрители точно увидят больше пяти голов. А вот итог, в отличие от результативности, вряд ли порадует местных болельщиков. У команды Козлова возникают проблемы даже против соперников уровня «Амура». В данный момент она точно не готова обыгрывать «Северсталь», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».