ЦСКА — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Спартак».

Ставка: победа ЦСКА за 2.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«В четверг ЦСКА не только прервал серию поражений, но и показал, что из турнирного кризиса собирается выбираться с помощью игры от жёсткой обороны. Так что если зрители увидят в дерби хотя бы три шайбы, это уже будет за счастье. Соблазн сделать ставку на разрушение будет у красно-синих очень сильным – ведь именно такого соперника, как «Спартак», достаточно просто победить за счёт «капканного» хоккея. Во второй половине декабря команда Жамнова очень беззубо выглядит против команд с грамотной защитой, будь то СКА или московское «Динамо».

Теперь наступила очередь ЦСКА «съедать» красно-белую атаку. Победа в дерби должна остаться за хозяевами. Ведь у них в нападении много индивидуально сильных игроков, способных воспользоваться ошибками соперника и сделать результат», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».