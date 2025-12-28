Скидки
«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.

Ставка: ТМ 5 за 2.19.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В четверг прервалась серия красивых побед минского «Динамо». Команда Квартальнова неожиданно проиграла 1:4 дома невским армейцам. Но эта осечка – скорее случайная, чем показательная. Всё-таки в составе белорусского клуба много легионеров, а матч со СКА проходил на следующий день после католического Рождества, да ещё и начинался рано.

Теперь хозяева должны исправиться. До сих пор свежи впечатления о том, как они всего несколько дней назад обыграли столичных одноклубников с разгромным счётом. Московские динамовцы вряд ли позволят себе так же провалиться второй раз подряд, так что новых 7:1 мы точно не увидим. Наоборот, советовал бы брать тотал меньше пяти шайб. И исход в пользу минчан – команде Вячеслава Козлова вряд ли поможет ставка на глухую оборону. Слишком активно и разнообразно действуют белорусы, чтобы не найти противоядие против защиты соперника», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

