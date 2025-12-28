«Аталанта» — «Интер»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Интер».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«После смены тренера бергамаски заметно прибавили. Раффаэле Палладино привнёс баланс: команда забила 16 голов за восемь матчей, показывая больше атакующего потенциала. В большинстве встреч побеждали, несмотря на слабые первые таймы против «Наполи» и «Вероны». В целом обновлённая тактика помогает укрепить позиции как в Италии, так и в Лиге чемпионов. Джанлука Скамакка забивал или отдавал голевые в каждом матче декабря, но в игре с «Дженоа» серия прервалась. Сможет ли 26-летний форвард набрать результативный балл в предстоящем матче?

«Нерадзурри» лидируют после 15 туров, выиграв три последних матча. Кристиана Киву признали тренером года в Румынии — его успехи заметны в турнирной таблице. Однако в больших матчах «Интер» сталкивается с проблемами: шесть поражений в сезоне, пять из которых — с топ-клубами. Значимую роль в команде занимает Пётр Зелиньски, который способен как разрушать, так и начинать координировать успешные атаки.

«Интер» — самая результативная команда чемпионата, забивающая более двух мячей за матч. Бергамаски часто проявляют атакующую игру — в четырёх из пяти последних встреч забирая «верх». Предлагаю ставку — тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».