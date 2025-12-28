«Аталанта» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата Италии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Интер».

Ставка: ничья или победа «Интера» в один мяч за 1.83.

«В принципе, интересный матч. Сейчас все понимают, что было Рождество, впереди Новый год, поэтому, конечно, предугадать непросто, кто в каком состоянии находится и кто как подошёл к этой игре. В такие периоды всегда есть нюансы: кто-то только вернулся, кто-то ещё не до конца вошёл в ритм.

Тем не менее «Интер» всё равно является фаворитом. Всё-таки это команда, которая много-много лет держится наверху, лидирует и привыкла играть такие матчи. У «Аталанты» был небольшой спад, потом был всплеск, причём довольно серьёзный, а сейчас снова небольшой спад. Но видно, что они постепенно выравнивают ситуацию. Плюс «Аталанта» играет дома, в Бергамо, а это всегда непросто. Там навязывают борьбу, высокий темп, и «Интеру» будет тяжело. Здесь либо ничья 1:1, либо минимальная победа «Интера» может быть.

Я думаю, что «Интер» всё-таки — команда, которая с каждым годом становится старше, и это видно — им труднее держать темп. Но у них есть обойма, скамейка, люди, которые могут выйти и усилить игру. А «Аталанта» дома — это тоже фактор. Поэтому здесь трудно прогнозировать, особенно в период праздников. Так что либо ничья, либо победа «Интера» в один мяч», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».