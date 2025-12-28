«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз Игоря Семшова на матч АПЛ

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Серии А «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Стекольщики» на пределе: последние матчи — разгромные поражения от «Ман Сити» и «Лидса», ничья с «КуПС» и вылет из Кубка лиги. Перегруженность и травмы, а также уехавший на Кубок африканских наций Сарр — причины спада формы подопечных Оливера Гласнера.

«Шпоры» переживают кризис: два поражения в АПЛ и отрыв от четвёрки вырос до семи очков, а от зоны вылета — сократился до девяти. Единственная надежда — Лига чемпионов, где команда Томаса Франка показывает неплохие результаты, но большинство очков набрано против аутсайдеров. У гостей ожидаю взрывной энергии и забитый мяч от Ришарлисона.

Обмен голами реален: «Тоттенхэм» пропускал в семи из восьми матчей, а «Пэлас» за четыре игры пропустил десять раз. Сделаю ставку на то, что обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».