«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 2.31.

«Кристал Пэлас» играет дома — это очень важный фактор. В турнирной таблице у них ситуация получше, чем у «Тоттенхэма». «Тоттенхэм» — команда непредсказуемая, хотя на выезде они, кстати, играют даже лучше, чем дома. Но сможет ли «Тоттенхэм» здесь добыть победу — не знаю. Думаю, навряд ли. Максимум могут зацепить ничью, но почему-то я в это не особо верю.

Я всё-таки склоняюсь к победе «Кристал Пэлас». Хотя матч будет тяжёлым, потому что «Тоттенхэм» — команда с характером. Если у них пойдёт игра, поймают кураж, у них может получаться многое. Но сейчас у «Тоттенхэма» есть проблемы, и они находятся не там, где должны быть в турнирной таблице. Думаю, «Кристал Пэлас» постарается этим воспользоваться. Плюс надо понимать, что в случае победы «Кристал Пэлас» хорошо поднимается в таблице и уже вплотную приближается к «Ливерпулю» и зоне Лиги Европы. Это тоже серьёзная мотивация.

Поэтому я и ставлю на победу хозяев. «Кристал Пэлас» реально мчится в еврокубки. Счёт вижу минимальный — 1:0 или 2:1. Игра будет вязкая, без большого раскрытия, обе команды будут осторожны. Но «Кристал Пэлас» дома будет играть на победу однозначно, тем более на своём поле», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».