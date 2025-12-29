«Металлург» — «Трактор»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Трактор».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 3.50.

29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Трактор Челябинск

«Редко бывает, чтобы исход этого дерби выглядел таким предсказуемым. Но сейчас нет сомнений в том, что хозяева выиграют и с солидной разницей, и с тоталом больше пяти заброшенных (или даже серьёзнее). В субботу «Трактор» показал, что, несмотря на определённый прогресс, к противостоянию с лидерами чемпионата он ещё не готов. Слишком много ошибок в обороне, слишком много проблем с дисциплиной. Против аутсайдеров это не так заметно, но встречи с сильными командами выводят эти недостатки на первый план.

А лидер сезона сыграет против челябинцев в полную силу. «Магнитка» 29 декабря празднует 70-летний юбилей клуба. Все понимают, что проигрывать, да ещё столь принципиальному сопернику, никак нельзя. Разин настроит команду по максимуму, хоккеисты тоже не позволят себе действовать спустя рукава. «Металлург» банально сильнее во всех хоккейных компонентах и обязательно воспользуется своим превосходством. Так что праздничное настроение предновогодний матч принесёт только болельщикам хозяев», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».