«Металлург» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Магнитогорске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» – «Трактор».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.84.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«В Магнитогорске важный вечер сразу по нескольким причинам. «Металлург» завершает год дома, отмечает 70-летие клуба, а совсем недавно Андрей Разин продлил контракт до 2028 года — это всегда добавляет особой энергии и ощущения устойчивости проекта. В гости приезжает «Трактор», с которым у магнитогорцев в этом сезоне уже было несколько горячих матчей.

Отрезок конца декабря у команды очень показательный. Сначала дома 6:1 с «Сочи», потом дико результативные 7:4 в Челябинске как раз против «Трактора» — матч, где «Металлург» очередной раз подтвердил статус одной из самых сильных атакующих команд Востока. Потом была домашняя победа над «Нефтехимиком» и поражение в Омске, которое как раз пришлось на официальную дату дня рождения клуба 26 декабря. Общий рисунок понятен: «Металлург» стабильно создаёт много моментов, забрасывает по 3–4 шайбы за игру, при этом умеет играть и в более закрытый хоккей, если соперник навязывает плотный матч. Плюс психологически клуб сейчас на хорошем подъёме: новый контракт Разина, юбилей и первая строка Востока.

Что с «Трактором»? От нового штаба уже видно несколько вещей: команда стала аккуратнее в своей зоне, вратарская линия выглядит увереннее, а впереди делают ставку на первое и второе звенья, которые должны тянуть результат. Плюс свежий обмен с «Динамо» добавил внутренней конкуренции и дал сигнал, что работу по составу продолжают. При этом нельзя забывать и про календарь: длинная выездная серия, сложные соперники один за другим, и снова выезд в «Магнитку», где «Трактор» совсем недавно уже получил семь шайб. У «Трактора» декабрь получился нервным и рваным. Были и яркие победы вроде 9:0 с «Шанхаем» и 6:1 с «Сочи», и тяжёлые поражения, и смена главного тренера. На недавнем отрезке команда вроде бы поймала нужное направление: выездная победа 2:0 в Астане, затем 6:1 в Тольятти — там челябинцы после пропущенной на первой минуте шайбы забили шесть без ответа. Но дальше снова тяжёлый выезд в Казань, где очков набрать не удалось.

Не думаю, что мы увидим повторение счёта 7:4, но в целом картина для меня такая: «Металлург» дома в хорошем тонусе, на подъёме после юбилейного отрезка и с очень рабочей системой игры. У Разина свежий долгосрочный контракт, команда понимает, что у этого проекта есть горизонт и что это «их» тренер. Это всегда добавляет и доверия, и желания сыграть качественно именно дома.

«Трактор» подтянул игру, но всё ещё живёт на контрастах и проводит очередной тяжёлый выезд против топового соперника. На дистанции всех 60 минут я всё-таки вижу ощутимый перевес за хозяевами: по глубине состава, по вариантам в атаке, по стабильности игры в обороне и просто по текущему состоянию команд», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».