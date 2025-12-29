«Металлург» — «Трактор»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.51.

«Несмотря на плотный календарь, все готовятся к Новому году. Вот и семья Андрея Разина спешит на праздники в Магнитогорск. Для любого человека это эмоциональный всплеск. А для тренера — вдвойне! Первый на Востоке «Металлург» будет настроен поскорее закрыть уходящий год на мажорной ноте. Команда идёт с отрывом в пять очков от второго места, которое занимает «Авангард», и забила больше всех в КХЛ (149).

«Трактор» пережил слишком много взлётов и падений за последний год. На данный момент челябинцы на шестом месте и отстают от идущего пятым «Нефтехимика» на четыре очка. Но дело не в очках, Евгению Корешкову нужно в срочном порядке перестроить стиль игры с концентрацией на оборону. «Металлург» умеет и давить, и играть по счёту. Команда подходит к матчу с поражением 1:2 по буллитам в Омске, которое прервало победную серию из трёх игр. Можно предположить, что и в этот вечер соперники упрутся в игру от печки. «Трактору» как никогда нужны аккуратность и контроль.

Коллективы пересекались дважды в этом сезоне и пробили ТБ 6.5 в обоих случаях. Фаворит праздновал — «Металлург» победил на выезде — 4:3 и 7:4. История очных встреч говорит о частых голевых фейерверках. Но для того чтобы поскорее добиться результата и уйти в праздники, хозяева покажут тотальный контроль», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».