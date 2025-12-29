«Рома» — «Дженоа»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Дженоа».

Ставка: «Рома» забьёт первой и выиграет за 1.77.

«Последний матч итальянского чемпионата в 2025 году пройдёт в Риме. «Рома», занимающая пятую строчку в турнирной таблице и имеющая 30 очков, принимает «Дженоа», который с 14 очками расположился на 17-м месте.

Сразу предложу вам первый вариант прогноза — победа хозяев с форой (-1). Домашние матчи «Ромы» в чемпионате Италии на «Стадио Олимпико»: три поражения по 0:1 от «Наполи», «Интера» и «Торино», а также пять побед над командами, которые находятся ниже в турнирной таблице, — «Комо» (1:0), «Удинезе» (2:0,) «Пармой» (2:1), «Вероной» (2:0) и «Болоньей» (1:0). Как видите, четыре победы одержаны всухую.

Матчи «Дженоа» в гостях, их было семь: две победы по 2:1 над «Сассуоло» и «Удинезе», два ничейных результата — с «Комо» 1:1 и 3:3 с «Кальяри», три поражения по 1:2 от «Болоньи», «Наполи» и «Торино». В каждом выездном матче игроки «Дженоа» забивали. Но в этом матче забить им будет очень сложно, ведь против них будет играть лучшая оборона лиги! В 16 матчах римляне пропустили лишь 10 мячей.

Ещё один возможный вариант — «Дженоа» не забьёт. И мой прогноз тоже будет за «Рому» — забьёт первый гол и выиграет. Пауло Дибала выйдет в составе и забьёт! Результаты пяти последних матчей в Риме с марта 2021 года — 3:1, 1:0, 1:0, 0:0 и 1:0. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».