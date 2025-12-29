«Рома» — «Дженоа»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Дженоа».

Ставка: победа «Ромы» и ТМ 3.5 за 1.98.

«Рому» перед началом нынешнего сезона возглавил многолетний главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. В наследство ему досталась команда, участвующая в Лиге Европы, там у римлян после шести туров 12 очков, пока они занимают лишь 10-ю строчку, но там осталось два матча, «Роме» вполне по силам забраться в первую восьмёрку. В Кубке Италии римляне ещё не играли, а матч 1/8 финала назначен на середину января. Что касается Серии А, недавно «Рома» шла в группе лидеров, но три поражения в четырёх турах отбросили команду Гасперини на пятое место, хотя до лидирующего перед 17-м туром «Милана» всего пять очков.

Начиная с ноября, «Дженоа» смотрелся неплохо, генуэзцы обыграли «Аталанту» на выезде, произошло это уже после увольнения Патрика Виейра. Затем боссы клуба пригласили Даниэле Де Росси, его дебют вышел не из лучших. Домашняя ничья с главным аутсайдером «Фиорентиной» — 2:2, а затем гостевая 3:3 с «Кальяри». Первая победа с новым главным тренером случилась в конце ноября, когда «Дженоа» дома переиграл «Верону». Затем была выездная победа над «Удинезе». Но между этими двумя успехами команда Де Росси с треском вылетела из Кубка Италии, проиграв «Аталанте» 0:4. Да и в Серии А в двух последних турах генуэзцы проиграли.

После этих неудач «Дженоа» опустился на 17-ю строчку в турнирной таблице, от зоны вылета отделяет всего два очка. Поэтому любая неудача для генуэзцев может стать серьёзной проблемой в борьбе за выживание. «Рома» всё ещё грезит борьбой за Скудетто и в домашних матчах не может себе позволить допускать осечки. При этом римляне забивают мало, всего два мяча в последних четырёх турах, а оборона у них и вовсе лучшая в лиге», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».