«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 1.76.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Флорида» и «Тампа-Бэй» устроили шоу смешанных единоборств в первой игре после рождественской паузы: 26:25 по броскам, 19:26 по удалениям и 49:87 по штрафным минутам. С этими соперниками никогда не знаешь: то ли будет хоккей, то ли октагон. «Молнии» во второй раз в этом сезоне обыграли «пантер» на их площадке (4:2 и 3:1).

«Вашингтон» держится в топ-8, но его болтает из стороны в сторону — 121:106 по голам в общем, 9-6-3 на выезде и 57:48 по шайбам в гостях. Большинство команды заставляет желать лучшего — 18,8% реализации. «Флорида» же по домашним показателям в топ-8 НХЛ: 12-8-2, 69:69 по голам, 22% реализации большинства и 82,1% — по меньшинству. «Кэпиталз» ушли на паузу с тремя поражениями, а сразу после одержали сложную гостевую победу над «Нью-Джерси» (4:3 Б). Так что оба коллектива провели зажигательные матчи, но у «пантер» больше адреналина. Болельщики будут рады видеть Александра Овечкина в южной Флориде, в двух очных встречах он не забивал в ворота «Флориды». Ноябрьская встреча в Санрайзе обернулась хозяйской победой (6:3). В этом нет ничего удивительного, ведь многие оппоненты тают под солнцем, не справляются с влиянием тропического климата и мягким льдом. Более интересный факт — три очные встречи подряд со счётом 6:3.

Бобровский в воротах в игре с Овечкиным и компанией вызывает больше доверия, но на момент написания прогноза информации по стартеру на понедельник нет. Учитывая потраченную энергию и чрезмерную эмоциональность в предыдущем матче, «Флорида» должна выступить более сыгранно», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».