Николай Оганезов: весь декабрь для букмекеров — шоковая терапия

Комментарии

Заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, председатель совета Первой СРО и советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов в интервью Sports.ru рассказал о том, как букмекерское сообщество отреагировало на последние изменения в законодательстве.

«Сказать, что это был шок, – не сказать ничего. В принципе, весь декабрь – сплошная шоковая терапия.

Сейчас настроение в отрасли – тревожный оптимизм. Хотя после недавнего круглого стола в Совете Федерации у меня лично возник уже тревожный пессимизм, который нашёл своё подтверждение.

Я, возможно, наивно полагал, что, если государство получает от бизнеса значительные финансовые поступления, оно будет учитывать и интересы этого бизнеса, будет заинтересовано в сохранении стабильного потока финансирования отечественного спорта. Но, к сожалению, подтверждения такого подхода не наблюдается.

Мы видим достаточно агрессивные настроения именно по отношению к легальному бизнесу. При этом никакого оптимизма в борьбе с нелегальным рынком я в словах парламентариев не услышал. Складывается ощущение, что бороться проще именно с легальным бизнесом.

Полагал, что мы уже точно достигли дна, но снизу снова постучали. Я уже о поправках в законопроект о самоограничении от азартных игр, обязывающих букмекеров выплачивать выигрыш при результате каждого заключённого пари», — отметил Оганезов.

Совет Федерации одобрил законопроект о самоограничении
