Эксперты назвали шансы «Оклахомы» побить рекорд по числу побед в регулярке НБА

Вчера поздно вечером «Оклахома» победила «Филадельфию» (129:104) в матче регулярного чемпионата НБА и вернулась на победный путь после двух поражений. «Тандер» по-прежнему лидируют, выиграв 27 матчей из 32.

Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли «Оклахоме» побить рекорд «Голден Стэйт» сезона-2015/2016. Тогда эта команда завершила регулярный чемпионат с 73 победами в 82 матчах.

Поставить на то, что «Тандер» смогут превзойти это достижение, можно с коэффициентом 16.00. Это примерно 6% вероятности. В начале сезона на падение рекорда «Голден Стэйт» давали котировку 100.00, а в начале декабря она опускалась до 3.00. Но «Оклахома» попала в спад, проиграв четыре из последних семи матчей.

«Тандер» — действующие чемпионы НБА.