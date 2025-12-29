«Флорида» — «Вашингтон»: ставки и коэффициенты на матч НХЛ

30 декабря в Санрайзе на льду «Амерант Банк Арены» встретятся «Флорида» и «Вашингтон». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.48, в то время как победа «Вашингтона» оценивается в 2.45. Ничья и овертайм идут за 4.55.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.12, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.75. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

«Флорида» вплотную подобралась к зоне уайлд-кард. А «Вашингтон» находится ещё выше, хотя при поразительной плотности Восточной конференции это, скорее, условность. Команде Александра Овечкина явно не хватает свежести. Без двух важных центральных нападающих проводить по три матча за четыре дня врагу не пожелаешь.