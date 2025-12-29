Скидки
«Рома» — «Дженоа»: ставки и коэффициенты на матч Серии А

«Рома» — «Дженоа»: ставки и коэффициенты на матч Серии А
29 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии встретятся «Рома» и «Дженоа». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Италия — Серия А . 17-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.67, что равно приблизительно 59% вероятности. Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 5.65 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.85 (25%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.26.

Конфетно-букетный период римлян и Джан Пьеро Гасперини подошёл к концу, наступили суровые трудовые будни. Затяжные победные серии со счётом 1:0 и надёжная игра в защите закончились сразу после того, как стал сложнее календарь. В четырёх предыдущих турах случились три поражения.

Клуб из Генуи в начале сезона представлял собой жалкое зрелище. С ноября дело пошло на лад. Достаточно вспомнить отрезок из 11 очков за пять туров. Гранды на нём не попадались, но следом, допустим, со стадиона «Луиджи Феррарис» едва унёс ноги «Интер» (2:1).

«Рома» — «Дженоа». Претендентов на скудетто только трое
