Владимир Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх

Владимир Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении механизма добровольного отказа граждан от участия в азартных играх. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Минимальный срок самоограничения составит один год. Заявление о самоисключении можно подать в Единый регулятор азартных игр через «Госуслуги».

Операторы азартных игр будут обязаны размещать в доступных для посетителей игорных заведений местах QR-код, содержащий адрес раздела «Госуслуг», через который могут быть поданы заявление о включении информации о физическом лице в перечень тех, кто отказался от участия в азартных играх, заявление об исключении информации о физическом лице из указанного перечня. Букмекеры будут размещать баннер о возможности установки самозапрета на своих сайтах.

Операторам нельзя будет принимать ставки у самоисключённых, казино и залам игровых автоматов – выдавать обменные знаки, «Единому ЦУПИСу» запретят совершать денежные переводы в адрес БК по поручению таких лиц. Самоограниченным нельзя будет отправлять рекламные сообщения.

Кроме того, закон обязывает букмекеров выплачивать выигрыши по каждому пари напрямую на карту или кошелёк игрока.

