«Авангард» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.

«Встречи «Авангарда» и «Барыса» становятся неотъемлемой частью регулярного чемпионата КХЛ. В этих матчах есть постоянно витающая интрига в воздухе, потому что игры команд всегда наполнены агрессией и спортивным азартом. В этот раз «Авангард» подходит очевидным фаворитом к данному противостоянию. У омичей серия из пяти побед, и вряд ли коллектив Ги Буше не желает закончить календарный год на мажорной ноте. Тем более для этого всё в арсенале «ястребов» имеется: одна из сильнейших атакующих линий в чемпионате, достойная вратарская бригада, а что ещё важнее — соперник, который за последнее время распутал нити своего хоккея.

«Барыс» после паузы на матчи сборных выиграл дважды, а потом четыре раза подряд уступил, соперники у него были вполне себе по зубам, если не брать в расчёт «Автомобилист». Можно же проиграть по-разному, но в трёх случаях из четырёх «Барыс» это сделал разгромно, уступив «Амуру», «Сочи», «Трактору» и «Автомобилисту» суммарно со счётом 3:15. Михаил Кравец в своей тренерской карьере проходил через многое, и в разных ситуациях мог найти дополнительный ресурс в своих хоккеистах. А тут повод символический — завершить 2025 год победой.

С победителем до матча, кажется, всё ясно. Ясно и с тем, что команды наверняка забросят много шайб на двоих. В этом сезоне так происходило на обеих площадках: меньше семи в матче между «Авангардом» и «Барысом» не залетает», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».