Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

«Авангард» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встречи «Авангарда» и «Барыса» становятся неотъемлемой частью регулярного чемпионата КХЛ. В этих матчах есть постоянно витающая интрига в воздухе, потому что игры команд всегда наполнены агрессией и спортивным азартом. В этот раз «Авангард» подходит очевидным фаворитом к данному противостоянию. У омичей серия из пяти побед, и вряд ли коллектив Ги Буше не желает закончить календарный год на мажорной ноте. Тем более для этого всё в арсенале «ястребов» имеется: одна из сильнейших атакующих линий в чемпионате, достойная вратарская бригада, а что ещё важнее — соперник, который за последнее время распутал нити своего хоккея.

«Барыс» после паузы на матчи сборных выиграл дважды, а потом четыре раза подряд уступил, соперники у него были вполне себе по зубам, если не брать в расчёт «Автомобилист». Можно же проиграть по-разному, но в трёх случаях из четырёх «Барыс» это сделал разгромно, уступив «Амуру», «Сочи», «Трактору» и «Автомобилисту» суммарно со счётом 3:15. Михаил Кравец в своей тренерской карьере проходил через многое, и в разных ситуациях мог найти дополнительный ресурс в своих хоккеистах. А тут повод символический — завершить 2025 год победой.

С победителем до матча, кажется, всё ясно. Ясно и с тем, что команды наверняка забросят много шайб на двоих. В этом сезоне так происходило на обеих площадках: меньше семи в матче между «Авангардом» и «Барысом» не залетает», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Последние матчи в 2025 году: экспресс на КХЛ
Последние матчи в 2025 году: экспресс на КХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android