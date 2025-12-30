Скидки
«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: ничья за 4.40.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
«Наверное, самый интересный матч предстоящего тура АПЛ. Игра непредсказуемая хотя бы потому, что встречаться будут одни из претендентов на корону чемпионов АПЛ. «Вилла» — один из трёх соискателей золота в Англии. Сейчас у «Виллы» 11 подряд побед и, наверное, самый впечатляющий футбол в АПЛ прямо сейчас. Думаю, команда выглядит солиднее и «Арсенала», и «Ман Сити».

​Но немало кадровых проблем у Эмери, помимо тех, кто и так был в лазарете. Есть вопросы, особенно по обороне, насколько команда будет выглядеть слаженно. У «Арсенала» тоже есть кадровые вопросы. В любом случае игра обещает быть интересной и непредсказуемой, на три результата. Совсем недавно эти команды уже встречались, и тогда дома «Вилла» выиграла, можно сказать, заслуженно 2:1. Тогда было забито три мяча, а могло быть и пять-шесть. Моментов было много у обеих команд.

​Сейчас тоже вполне возможно, что игра получится открытой, учитывая, что в обороне и у тех, и у других хватает отсутствующих игроков основы. Матч может пройти в весьма сложном ключе, и моментов, скорее всего, будет немало у обеих сторон.

Что касается ставок, кажется, здесь вполне вероятна ничья, её предлагают за 4.40. Вполне могут быть голы. Вроде бы и те и другие в первую очередь радеют за организацию игры, но, учитывая всё вышесказанное, здесь могут быть и моменты, и голы. Коэффициент 2.00 на «обе забьют», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

