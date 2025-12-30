«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: ничья за 4.40.

«Наверное, самый интересный матч предстоящего тура АПЛ. Игра непредсказуемая хотя бы потому, что встречаться будут одни из претендентов на корону чемпионов АПЛ. «Вилла» — один из трёх соискателей золота в Англии. Сейчас у «Виллы» 11 подряд побед и, наверное, самый впечатляющий футбол в АПЛ прямо сейчас. Думаю, команда выглядит солиднее и «Арсенала», и «Ман Сити».

​Но немало кадровых проблем у Эмери, помимо тех, кто и так был в лазарете. Есть вопросы, особенно по обороне, насколько команда будет выглядеть слаженно. У «Арсенала» тоже есть кадровые вопросы. В любом случае игра обещает быть интересной и непредсказуемой, на три результата. Совсем недавно эти команды уже встречались, и тогда дома «Вилла» выиграла, можно сказать, заслуженно 2:1. Тогда было забито три мяча, а могло быть и пять-шесть. Моментов было много у обеих команд.

​Сейчас тоже вполне возможно, что игра получится открытой, учитывая, что в обороне и у тех, и у других хватает отсутствующих игроков основы. Матч может пройти в весьма сложном ключе, и моментов, скорее всего, будет немало у обеих сторон.

Что касается ставок, кажется, здесь вполне вероятна ничья, её предлагают за 4.40. Вполне могут быть голы. Вроде бы и те и другие в первую очередь радеют за организацию игры, но, учитывая всё вышесказанное, здесь могут быть и моменты, и голы. Коэффициент 2.00 на «обе забьют», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».