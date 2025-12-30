«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 30 декабря

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.54.

«Игра, конечно, будет очень хорошая. Это лидеры Премьер-лиги: «Арсенал» идёт первым, «Астон Вилла» рядом. Я в прошлом матче говорил, что «Астон Вилла» едет к «Челси» на выезд, и думал, что «Челси» дома их переиграет, потому что команды рядом в таблице. Но «Астон Вилла» выиграла 2:1. Это говорит о том, что команда на ходу. Она добротная, хорошая, может быть, не показывает какую-то сверхъяркую игру, но результат даёт, а в футболе это самое главное.

Однозначно «Астон Вилла» поедет в Лондон за победой. Сейчас они настолько уверены в себе, что после победы над «Челси» задача, я думаю, стоит и «Арсенал» обыграть. Потому что в случае победы они могут выйти на первое место — там всё решается по очкам, разнице мячей и личным встречам. Поэтому бой «Арсеналу» будет очень серьёзный.

Но я всё-таки отдам победу хозяевам. Всё-таки это лидер, и, если сравнивать с тем же «Челси», «Арсенал» сейчас выглядит солиднее. Если «Челси» упустил домашнюю игру с «Астон Виллой», то «Арсенал», я думаю, себе этого не позволит. Да, им будет тяжело, но подопечные Артеты победят. Думаю, будут забитые мячи: и «Астон Вилла» забьёт, потому что она забивает в каждом матче, и «Арсенал», который много атакует. Но мой выбор здесь — победа «Арсенала», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».