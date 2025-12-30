Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Дмитрия Губерниева на игру чемпионата Англии

«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Дмитрия Губерниева на игру чемпионата Англии
Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют за 2.02.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Старые стены «Эмирейтс» ждут своего бывшего тренера. Туда возвращается Унаи Эмери. Напомню, что он работал у нас в России и возглавлял московский «Спартак» когда-то. И его «Астон Вилла» уже дышит в спину «канонирам».

«Арсенал» будет владеть мячом, будет давить, это понятно. Но в атаке «Астон Вилла» выдает холодную, смертоносную эффективность. Олли Уоткинс против высокой линии защиты — это почти гарантия гола гостей. А поверить в то, что команда Артеты не забьёт дома, невозможно. Обе команды в самой гуще золотой гонки. Мотивация зашкаливает, а класс есть у обеих сторон, поэтому жду голы и от тех, и от других», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
АПЛ: трон «Арсенала» в опасности и вторая сухая от «МЮ»
АПЛ: трон «Арсенала» в опасности и вторая сухая от «МЮ»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android