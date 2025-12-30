«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Дмитрия Губерниева на игру чемпионата Англии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Старые стены «Эмирейтс» ждут своего бывшего тренера. Туда возвращается Унаи Эмери. Напомню, что он работал у нас в России и возглавлял московский «Спартак» когда-то. И его «Астон Вилла» уже дышит в спину «канонирам».

«Арсенал» будет владеть мячом, будет давить, это понятно. Но в атаке «Астон Вилла» выдает холодную, смертоносную эффективность. Олли Уоткинс против высокой линии защиты — это почти гарантия гола гостей. А поверить в то, что команда Артеты не забьёт дома, невозможно. Обе команды в самой гуще золотой гонки. Мотивация зашкаливает, а класс есть у обеих сторон, поэтому жду голы и от тех, и от других», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».