«Челси» — «Борнмут»: прогноз Дмитрия Губерниева на игру чемпионата Англии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.40.

«Текущая форма «Борнмута» вызывает вопросы. Команда Ираолы без побед уже в девяти турах, этой катастрофической ситуацией должен воспользоваться фаворит. После домашнего поражения от «Виллы» «синие» должны сделать ставку на высокий прессинг и контроль мяча с первых минут, не давая «Борнмуту» проводить контратаки, как это было в первом тайме с бирмингемцами. Именно поэтому мой рациональный вердикт — безоговорочная победа «Челси». Текущие проблемы гостей и необходимость «аристократов» выправлять ситуацию в таблице создают все условия для уверенной победы хозяев с разницей минимум в два мяча», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».