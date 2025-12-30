Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Челси» — «Борнмут»: прогноз Дмитрия Губерниева на игру чемпионата Англии

«Челси» — «Борнмут»: прогноз Дмитрия Губерниева на игру чемпионата Англии
Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Борнмут».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.40.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Текущая форма «Борнмута» вызывает вопросы. Команда Ираолы без побед уже в девяти турах, этой катастрофической ситуацией должен воспользоваться фаворит. После домашнего поражения от «Виллы» «синие» должны сделать ставку на высокий прессинг и контроль мяча с первых минут, не давая «Борнмуту» проводить контратаки, как это было в первом тайме с бирмингемцами. Именно поэтому мой рациональный вердикт — безоговорочная победа «Челси». Текущие проблемы гостей и необходимость «аристократов» выправлять ситуацию в таблице создают все условия для уверенной победы хозяев с разницей минимум в два мяча», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Челси» — «Борнмут». На что теперь пожалуется Мареска?
«Челси» — «Борнмут». На что теперь пожалуется Мареска?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android