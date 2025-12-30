Скидки
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.03.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
«Здесь, в принципе, всё понятно. Вопрос только в том, сколько «Манчестер Юнайтед» забьёт в домашнем матче. Я думаю, что «МЮ» эту игру не упустит. А у «Вулверхэмптона», честно говоря, тяжело сказать, за счёт чего они могут зацепиться. Хотя, если брать последние матчи, с тем же «Арсеналом» они сыграли неплохой матч и проиграли 1:2. До этого тоже с топовыми командами играли достойно. То есть они не бросили играть, хотя я думал, что они уже смирились с ситуацией. Они всё равно бьются, стараются, что-то создают и иногда даже забивают.

Но всё равно я думаю, что «Манчестер Юнайтед» переиграет «Вулверхэмптон». Команда уже, по сути, обречена на вылет. А для «МЮ» в случае победы появляется реальный шанс залезть в четвёрку и побороться за Лигу чемпионов. Поэтому мотивация у хозяев будет максимальная, и они это прекрасно понимают.

Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» на сто процентов не упустит эту игру. Домашний матч, свои болельщики, хорошее настроение после последней выездной победы — всё складывается в их пользу. Даже если «Вулверхэмптон» будет упираться и терпеть, это будет только до первого пропущенного мяча. Поэтому я жду уверенную победу хозяев без каких-либо сюрпризов», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

