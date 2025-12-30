Скидки
«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: ставка Артура Хайруллина на матч КХЛ в Уфе

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Динамо» Минск.

Ставка: тотал «Динамо» больше 2.5 за 1.64.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал, пожалуй — самый мастеровитый игрок нашей лиги наряду с Ткачёвым из «Металлурга». В семье Ремпала произошли трагические события — погиб брат, так что Шелдон полторы недели назад отправился домой. В ближайшее время он должен вернуться обратно, но результаты уфимцев показали, насколько его не хватает — например, за время его отсутствия «Салават Юлаев» проиграл два «зелёных дерби».

Правда, в недавнем матче с «Амуром» (4:2) обязанности Ремпала на себя взял 18-летний Александр Жаровский — юный форвард набрал 3 (1+2) очка и принёс победу над прямым конкурентом за место в плей-офф. Да, стабильности Жаровскому не хватает, но этого и не стоит ожидать от столь молодого игрока. Он уже входит в топ-30 бомбардиров лиги и по графику результативности опережает даже Ивана Демидова образца прошлого сезона.

Минское «Динамо» успешно отпраздновало 1000-й матч в тренерской карьере Дмитрия Квартальнова победой над московским «Динамо» и приезжает в Уфу в статусе фаворита. «Салавату» после непростой игры с «Северсталью» наверняка будет сложно выдержать напор яростной атаки минчан», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

