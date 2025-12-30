Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ 30 декабря

ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ 30 декабря
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа ЦСКА за 2.45.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Армейцы в последнее время – низовая команда, а динамовцы – супернизовая. Ну или наоборот. В любом случае три-четыре гола на двоих – потолок результативности для этого дерби. Достаточно вспомнить, что 10 дней назад соперники завершили основное время и овертайм со счётом 0:0.

Ну а с точки зрения исхода напрашивается ставка на минимальную победу ЦСКА – в основное или дополнительное время. Всё-таки команда Никитина на небольшом подъёме. С точки зрения аналитики и подготовки к матчу опытный штаб наставника красно-синих сильнее Козлова сотоварищи. Наконец, надёжность игры «Динамо» критически зависит от вратаря. А судя по последним встречам, неидеальны ни Подъяпольский, ни Моторыгин. Хозяева должны брать реванш за поражение 10-дневной давности», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Последние матчи в 2025 году: экспресс на КХЛ
Последние матчи в 2025 году: экспресс на КХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android