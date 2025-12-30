«Шанхайские Драконы» – СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» – СКА.

Ставка: ничья за 4.29.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Главный конкурент СКА по борьбе за седьмую строчку Запада – «Спартак» — в декабре взял у «Драконов» три очка из четырёх возможных. Команде Ларионова нужно как минимум столько же. Одну победу две недели назад она уже одержала, сейчас надо пробовать сделать то же самое – но уже на чужом льду.

Однако никакой уверенности в успехе гостей нет. В последние 10 дней видно, как сильно вымотались хоккеисты невских армейцев в ноябре-декабре. А без основного вратаря и при лидерах, играющих вполноги, становятся реальными такие результаты как проигрыш 4:8 в Сочи. Вот и «Шанхай» может запросто испортить землякам предновогоднее настроение. Ставил бы как минимум на ничью в основное время – и обязательно с тоталом больше пяти шайб. Даже несмотря на то, что «Драконы» валятся в турнирной таблице, они остаются типичной верховой командой, которая и забивает немало. и пропускает ещё больше», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».