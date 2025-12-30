«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ в Ярославле

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 2.10.

«Локомотив» дома не смог забить московскому «Динамо» (0:2), и это уже не то чтобы удивляет. Главный тренер ярославцев Боб Хартли не нашёл контакт с командой и зачастую выглядит растерянным. На мой взгляд, ключевым стало то, что вместе с Хартли не приехал его ассистент в «Авангарде» Жак Клутье. В Ярославле канадцу предлагали очень хорошие условия, но по политическим причинам Клутье отказался приезжать.

Совсем некстати для «Локомотива» оказалась и травма одного из ведущих игроков команды — нападающего Егора Сурина. 19-летний форвард сломал руку и выбыл из строя до начала февраля. Да, главным лидером ярославцев принято считать нестареющего Александра Радулова, но когда в их тройке с Георгием Ивановым играет Сурин, она выглядит куда более активно — на защитников постоянно идет бешеное давление. Этого «Локомотиву» явно будет не хватать.

В единственном очном матче между командами в этом сезоне «Торпедо» одержало победу — в предстоящей игре это также вполне вероятно. Нижегородцы могут воспользоваться проблемами ярославцев — ставлю на то, что команда Алексея Исакова как минимум не проиграет в основное время. «Торпедо» хоть и уступило в двух последних матчах, обладает необходимыми ресурсами для удачных результатов», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».