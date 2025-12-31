В Казахстане откроют новые игорные зоны

В Казахстане рассматривается расширение перечня территорий, где разрешена деятельность казино, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на пресс-конференции в правительстве 30 декабря. Поводом стали поправки к законодательству о туристической деятельности. Документ предусматривает создание новых игорных зон в туристических регионах страны.

Новые игорные зоны могут появиться в Мангистауской области на побережье Каспийского моря, в Панфиловском районе у озера Алаколь (область Жетысу), в Талгарском районе Алматинской области, а также в районах Маркаколь и Зайсан Восточно-Казахстанской области.

Как отметил Мырзабосынов, каждое новое казино будет платить от 2 до 3 млрд тенге (примерно 380-570 млн рублей) налогов. Пользоваться услугами игорной зоны смогут только иностранные туристы.